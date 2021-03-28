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Первоисточники: twitter.comwww.netflix.com Прямая ссылка на новость:

Аниме «DOTA: Кровь дракона» стало номером один на Netflix в России

25 марта на Netflix вышел первый восьмисерийный сезон аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона» (DOTA: Dragon's Blood) с русскими субтитрами и дубляжом. А сегодня твиттер Dota 2 похвастался первыми успехами аниме от Netflix, Valve и создателей «Легенды о Корре». Проект привлёк такое внимание зрителей, что стал номером один по популярности на стриминговом сервисе в пяти странах. В списке этих стран Россия, Болгария, Филиппины, Украина и Сербия.

В сериале, основанном на игре Dota 2, заявлено 24 эпизода. Скорее всего, в аниме войдут три восьмисерийных сезона, или «книги».

Официальный синопсис сериала от Netflix:

В эпическом фэнтези по мотивам онлайн-игры противоречивый, но отважный рыцарь должен использовать силу живущего в нём дракона, чтобы остановить смертоносного демона.

Цитата из пресс-релиза

Над сериалом работают южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник») и исполнительные продюсеры Эшли Эдвард Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс», «Терминатор: Битва за будущее», «Чёрные паруса») и Ки Хьюн Рю («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник»). Миллер также является шоураннером сериала.

Теги
DOTA: Кровь дракона (DOTA: Dragon's Blood)
Комментарии (4)

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