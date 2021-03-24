Netflix опубликовал дублированный тизер сериала «DOTA: Кровь дракона»

На странице аниме «DOTA: Кровь дракона» (DOTA: Dragon's Blood) на сайте Netflix был опубликован дублированный тизер сериала. Первый восьмисерийный сезон аниме выйдет на стриминговом сервисе 25 марта с русскими дубляжом и субтитрами.

В сериале, основанном на игре DOTA 2 от Valve, заявлено 24 эпизода. Скорее всего, в аниме войдут три восьмисерийных сезона или «книги». Американская киноассоциация присвоила сериалу рейтинг R.

Официальный синопсис аниме от Netflix:

В эпическом фэнтези по мотивам онлайн-игры противоречивый, но отважный рыцарь должен использовать силу живущего в нём дракона, чтобы остановить смертоносного демона. Цитата из пресс-релиза

Над сериалом работают южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник») и исполнительные продюсеры Эшли Эдвард Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс», «Терминатор: Битва за будущее», «Чёрные паруса») и Ки Хьюн Рю («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник»). Миллер также является шоураннером сериала.