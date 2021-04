Добро и вера в лучшее атакуют в трейлере второго сезона «Теда Лассо»

We will rock you! Близится наше спасение — стриминовый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер второго сезона «Теда Лассо» с Джейсоном Судейкисом. Футбольная комедия обещает старых и новых знакомых — видеоролик намекает на продолжение истории с Джейми Тартом и анонсирует расширение штата за счёт психолога, невосприимчивого к божественным печенькам Теда Лассо. Опасная женщина.

На самый важный анонс — объявление даты премьеры второго сезона. Продолжение душеспасительной истории усядемся смотреть 23 июля.