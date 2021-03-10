Джон Бойега, Аня-Тейлор Джой, «Тед Лассо» и другие лауреаты Critics Choice Awards 2021

Ассоциация американских кинокритиков определилась с лауреатами своей ежегодной премии Critics Choice Awards 2021, раздав награды наиболее достойным. Пожалуй, список награждённых шока ни у кого не вызовет. На статуэтку накричал Джон Бойега, заслуженную награду получила Аня Тейлор-Джой, к тому же не обошли вниманием профессиональные критики ни драму «Корона», ни самую уютную комедию прошлого года «Тед Лассо».
А вот и полный список лауреатов Critics Choice TV Awards:
Лучший драматический сериал:
Лучший актёр драматического сериала:
- Джош О’Коннор — «Корона»
Лучшая актриса драматического сериала:
- Эмма Коррин — «Корона»
Лучший актёр второго плана драматического сериала:
- Майкл К. Уильямс — «Страна Лавкрафта»
Лучшая актриса второго плана драматического сериала:
- Джиллиан Андерсон — «Корона»
Лучший комедийный сериал:
Лучший актёр комедийного сериала:
- Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
Лучшая актриса комедийного сериала:
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
Лучший актёр второго плана комедийного сериала:
- Дэн Леви — «Шиттс Крик»
Лучшая актриса второго плана комедийного сериала:
- Ханна Уэддингхэм — «Тед Лассо»
Лучший мини-сериал:
Лучший телефильм:
Лучший актёр мини-сериала или телефильма:
- Джон Бойега — «Маленький топор»
Лучшая актриса мини-сериала или телефильма:
- Аня Тейлор-Джой — «Ход королевы»
Лучший актёр второго плана мини-сериала или телефильма:
- Дональд Сазерленд — «Отыграть назад»
Лучшая актриса второго плана мини-сериала или телефильма:
- Узо Адуба — «Миссис Америка»
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