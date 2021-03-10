 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Боевая главная героиня на кадрах женского ребута «Кунг-фу» «Человек-паук 3» станет последним фильмом для Тома Холланда в роли Питера Паркера Трейлер Subnautica: Below Zero с датой релиза на консолях «86» — второй трейлер и дата выхода нового аниме от студии A-1 Pictures Главные герои балуются экшеном и впадают в детство в трейлере анимационной комедии «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»
СЕРИАЛЫ
136
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Джон Бойега, Аня-Тейлор Джой, «Тед Лассо» и другие лауреаты Critics Choice Awards 2021

Ассоциация американских кинокритиков определилась с лауреатами своей ежегодной премии Critics Choice Awards 2021, раздав награды наиболее достойным. Пожалуй, список награждённых шока ни у кого не вызовет. На статуэтку накричал Джон Бойега, заслуженную награду получила Аня Тейлор-Джой, к тому же не обошли вниманием профессиональные критики ни драму «Корона», ни самую уютную комедию прошлого года «Тед Лассо».

А вот и полный список лауреатов Critics Choice TV Awards:

Лучший драматический сериал:

Лучший актёр драматического сериала:

Лучшая актриса драматического сериала:

Лучший актёр второго плана драматического сериала:

Лучшая актриса второго плана драматического сериала:

Лучший комедийный сериал:

Лучший актёр комедийного сериала:

Лучшая актриса комедийного сериала:

Лучший актёр второго плана комедийного сериала:

Лучшая актриса второго плана комедийного сериала:

Лучший мини-сериал:

Лучший телефильм:

Лучший актёр мини-сериала или телефильма:

  • Джон Бойега — «Маленький топор»

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма:

Лучший актёр второго плана мини-сериала или телефильма:

Лучшая актриса второго плана мини-сериала или телефильма:

Теги
Тед ЛассоКорона
Комментарии

Ещё на эту тему

5Пленительное безумие: Junkie XL напишет музыку для приквела про Фуриозу 4Второй сезон «Теда Лассо» будет расширенным 16Том Холланд мог сыграть Финна в «Звёздных войнах», но не получил роль из-за своего неподобающего чувства юмора

Тоже интересно

39Эмилия Кларк заменит Эмбер Хёрд в «Аквамене 2»? 12Дядя Стёпа разговорился: общение с мрачным гигантом в новом трейлере «Милиционера» 16Первый кадр «Аквамена: Короля Атлантиды» подчёркивает выдающиеся черты царевны Меры и её мужа 47«ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод 2Трейлер Subnautica: Below Zero с датой релиза на консолях

Далее на КГ

6
«Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца»
 3
Леди Гага и Адам Драйвер наслаждаются съёмками в драме режиссёра Ридли Скотта «Дом Гуччи»
 5
Она вернётся и всех уравняет — канал CBS продлил на второй сезон сериал «Великий уравнитель» с Куин Латифой
 4
Сам не снимешь — никто не снимет: Стивен Спилберг срежиссирует кино про своё удивительное детство
 3
Звёзды «Викингов» и «Стрелы» оголились, чтобы завалить других мужиков. Просто кадры сериала про рестлинг
 2
По мнению Сигурни Уивер, «Чужие» — самый благоприятный фильм серии для Эллен Рипли
 5
Вся правда о «Годзилле против Конга» из первых рук: режиссёр и актёры рассказывают о фильме (видео)
 0
Первый пошёл! — в Steam вышла Forza Horizon 4
 6
Победа инклюзивности: объявлены номинанты премии BAFTA 2021
 1
ЕВА-415: Прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Хищник против Гендерных Стереотипов. Это будет пострашнее схватки с Чужими
 
Кино Безумный Уильям Дефо в роли Бёртоновского Джокера
 
Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях
 
Боевая главная героиня на кадрах женского ребута «Кунг-фу»
 
Игры Объявлена дата выхода Subverse — нашумевшего порно-ответа Mass Effect
 
Третий сезон «Пацанов» анонсирует премьеру супергеройского эпика о «Семёрке»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в марте

14 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
16 Вт21:45ЕВА (трансляция)
17 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
6Телеовощи – 382: Джедайский Тиндер
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 452: «Том и Джерри», «Конёк-Горбунок» и чернокожий Супермен
 
2Ноль кадров в секунду – 358: Dying Life
 
 
22ЕВА – 414: Бардовский пересказ
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru