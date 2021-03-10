Джон Бойега, Аня-Тейлор Джой, «Тед Лассо» и другие лауреаты Critics Choice Awards 2021

Ассоциация американских кинокритиков определилась с лауреатами своей ежегодной премии Critics Choice Awards 2021, раздав награды наиболее достойным. Пожалуй, список награждённых шока ни у кого не вызовет. На статуэтку накричал Джон Бойега, заслуженную награду получила Аня Тейлор-Джой, к тому же не обошли вниманием профессиональные критики ни драму «Корона», ни самую уютную комедию прошлого года «Тед Лассо».

А вот и полный список лауреатов Critics Choice TV Awards:

Лучший драматический сериал:

Лучший актёр драматического сериала:

Лучшая актриса драматического сериала:

Эмма Коррин — «Корона»

Лучший актёр второго плана драматического сериала:

Лучшая актриса второго плана драматического сериала:

Джиллиан Андерсон — «Корона»

Лучший комедийный сериал:

Лучший актёр комедийного сериала:

Лучшая актриса комедийного сериала:

Лучший актёр второго плана комедийного сериала:

Лучшая актриса второго плана комедийного сериала:

Лучший мини-сериал:

Лучший телефильм:

Лучший актёр мини-сериала или телефильма:

Джон Бойега — «Маленький топор»

Лучшая актриса мини-сериала или телефильма:

Лучший актёр второго плана мини-сериала или телефильма:

Лучшая актриса второго плана мини-сериала или телефильма: