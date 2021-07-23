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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Хотите заглянуть за кулисы «Локи»? Disney+ выкатил спецэпизод о создании сериала

Для всех желающих окунуться в закадровые перипетии недавно завершившегося сериала «Локи» стриминговый сервис Disney+ подготовил специальный эпизод Assembled: The Making of Loki, о чём сообщают официальные постер и трейлер серии, которая уже имеется в доступе на цифровой платформе.

Любопытствующие наверняка почерпнут много полезной для себя информации, понаблюдают за рабочим процессом, увидят дублёра аллигатора Локи и послушают основных участников истории, включая исполнителя как бы главной роли Тома Хиддлстона и постановщицы всех шести эпизодов Кейт Херрон.

Постер:

Постеры сериала «Локи»
Теги
ВидеоЛокиDisney+MarvelТом Хиддлстон
Комментарии (2)

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