Хотите заглянуть за кулисы «Локи»? Disney+ выкатил спецэпизод о создании сериала

Для всех желающих окунуться в закадровые перипетии недавно завершившегося сериала «Локи» стриминговый сервис Disney+ подготовил специальный эпизод Assembled: The Making of Loki, о чём сообщают официальные постер и трейлер серии, которая уже имеется в доступе на цифровой платформе.

Любопытствующие наверняка почерпнут много полезной для себя информации, понаблюдают за рабочим процессом, увидят дублёра аллигатора Локи и послушают основных участников истории, включая исполнителя как бы главной роли Тома Хиддлстона и постановщицы всех шести эпизодов Кейт Херрон.

Постер: