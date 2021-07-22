Приквел «Дюны» Дени Вильнёва про Бене Гессерит обзавёлся шоураннером

Экранный мир «Дюны» оживает. Помимо премьеры трейлера появилась кое-какая информация о многосерийном приквеле фантастического эпика «Дюна: Сестринство», новостей о котором не поступало с позапрошлого года. Сериал для потокового сервиса HBO Max получил шоураннера, сценариста и исполнительного продюсера — и всё это в лице Дайан Адему-Джон («Древние», «Империя»).

Бывший шоураннер проекта Джон Спэйтс покинул свой пост в ноябре 2019-го, как говорят, для работы над сценарием полнометражного сиквела «Дюны» Дени Вильнёва. Более чем уважительная причина.

«Сестринство» пока не обзавелось официальным синопсисом, но известно, что оно расскажет о деятельности невероятно могущественного женского ордена Бене Гессерит.

Вильнёв планирует срежиссировать пилотный эпизод сериала, а также вместе со Спэйдом входит в команду его исполнительных продюсеров. Производственный процесс возглавляет Legendary Television.