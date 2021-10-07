Сериал «Интервью с вампиром» отыскал свою юную вампирессу Клодию

Основной актёрский состав «Интервью с вампиром» продолжает пополняться — в многосерйную экранизацию культовой книжной серии Энн Райс записалась Бэйли Басс («Аватар 2»), которая сыграет вампира-дитя Клодию. В известном фильме 1994 года эту партию исполнила Кирстен Данст.

В конце августа выяснилось, что главные мужские роли отхватили Джейкоб Андерсон («Игра престолов»), который сыграет Луи, и Сэм Рид — ему досталась партия Лестата. Последний и обратил умирающую девочку в вампира, но со временем Клодия возненавидела своего спасителя за то, что он обрёк её на вечную жизнь в теле ребёнка.

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступает Ролин Джонс («Подпольная империя»). Два первых эпизода снимет Алан Тейлор («Тор 2: Царство тьмы»). Съёмки стартуют в декабре в Новом Орлеане. Премьера мистического триллера состоится на кабельном канале AMC в следующем году.