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Долорес возвращается — это доказывают фото со съёмок четвёртого сезона «Мира Дикого Запада»

Источник: HBO

Стартовавшие ещё в середине года съёмки четвёртого сезона «Мира Дикого Запада» идут своим чередом, и недавно фотоохотники засекли съёмочную команду в Нью-Йорке, где снимали сцены с участием хорошо знакомых персонажей в исполнении Эван Рэйчел Вуд, Тессы Томпсон, Эда Харриса и Джеймса Марсдена.

О чём пойдёт речь в технотриллере Джонатана Нолана и Лизы Джой, пока неизвестно. Продолжение футуристической эпопеи выйдет на кабельном канале HBO в следующем году.

Промо-арт сериала «Мир Дикого Запада» Промо-арт сериала «Мир Дикого Запада» Промо-арт сериала «Мир Дикого Запада» Промо-арт сериала «Мир Дикого Запада» Промо-арт сериала «Мир Дикого Запада» Промо-арт сериала «Мир Дикого Запада»

В сериале также задействованы Тэнди Ньютон, Аарон Пол, Джеффри Райт, Джимми Симпсон, Катя Херберс, Люк Хемсворт, Саймон Куотерман, Родриго Санторо и Аврора Перрино. За производство отвечают Kilter Films, Bad Robot Productions и Warner Bros Television.

Теги
Мир Дикого ЗападаHBO
Комментарии (3)

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