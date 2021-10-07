Последняя миссия Робинсонов — вышел тизер-трейлер финального сезона «Затерянных в космосе»

Продлённый прошлой весной фантастический сериал «Затерянные в космосе» наконец-то готов вернуться к зрителям. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер-трейлер третьего — финального — сезона космических приключений Робинсонов. Мрачноватый, сулящий невероятные испытания главным героям видеоролик сообщил дату выхода заключительных эпизодов — 1 декабря.

Научно-фантастическая драма рассказывает о семье Робинсонов, отправившихся на другую планету. По вине обстоятельств их космический корабль оказывается слишком далеко от места назначения, и экипажу приходится пережить множество опаснейших приключений и основательно попутешествовать вдали от дома.

В сериале шоураннера Зака Эстрина («Побег») снимаются Тоби Стивенс, Молли Паркер, Тейлор Расселл, Паркер Поузи, Максвелл Дженкинс, Игнасио Серричио и другие.