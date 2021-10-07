Агата не виновата: злодейка «ВандаВижна» получила собственный сериал

Едва ли не единственное светлое пятно во всём «ВандаВижне» (не считая Эвана Питерса), Агата Харкнесс в исполнении Кэтрин Хан официально наработала на собственный спин-офф. Зачем, и кому это нужно? Даже не спрашивайте.

Сериал описывается как чёрная комедия, но о сюжете пока ничего не известно. Равно как и о том, вернётся ли к своим ролям кто-то ещё из оригинала. А вот кто точно будет, так это Жак Шеффер («Чёрная вдова»), которая напишет сценарий и выступит в качестве исполнительного продюсера проекта.

«ВандаВижн» собрал вместе Элизабет Олсен, Пола Беттани, Тейону Паррис, Рэндолла Пака и Кэт Деннингс. Ничего хорошего, как мы помним, из этого не вышло.