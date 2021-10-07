Вентворт Миллер вернётся к роли Капитана Холода в «Легендах завтрашнего дня»

Сумасшедшая приключенческая эпопея телеканала The CW подходит к своему важному рубежу — приближается сотый эпизод «Легенд завтрашнего дня». И по такому случаю создатели сериала пригласили в юбилейную серию Вентворта Миллера, который вновь сыграет грабителя с замораживающей пушкой Леонарда Снарта (он же Капитан Холод).

В центре событий в сотом — ретроспективном — эпизоде окажется Гидеон. Искусственный интеллект корабля Waverider окунётся в события прошлого, а Снарт в исполнении Миллера станет частью этих событий.

В конце прошлого года актёр решительно заявил, что ему осточертело играть гетеросексуалов, поэтому ждать продолжения «Побега» зрителям не стоит. А вот к своему персонажу-гею в «Легендах» он наверняка вернётся с удовольствием. Юбилейный эпизод, который срежиссирует Кейти Лотц, выйдет в эфир 27 октября.