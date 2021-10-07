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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Война со злом продолжается в трейлере второго сезона фэнтези-триллера «Лок и ключ»

Оказывается, ковать собственные ключи — прерогатива не только злодеев, но и героев. Потоковый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона тёмного фэнтези «Лок и ключ», и видеоролик сообщает, что детишкам предстоит через многое пройти и многому научиться, чтобы одолеть могущественного противника. Продолжение истории смотрите 22 октября.

Многосерийная экранизация одноимённого графического романа Джо Хилла рассказывает о вдове Нине Лок, вместе с тремя детьми переехавшей в фамильное поместье погибшего мужа. Поселившиеся в старинном особняке Локи сталкиваются с невероятным и пугающим наследием отца — магическими ключами, за которыми охотится кровожадный монстр.

В сериале Карлтона Кьюза («Штамм») и Мередит Аверилл снимаются Дэрби Стэнчфилд, Джексон Роберт Скотт, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Билл Хек, Лайсла Де Оливейра, Томас Митчелл Барнет, Гриффин Глак и Коби Бёрд.

Дублированный вариант:

Теги
ВидеоЛок и ключТрейлерNetflix
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