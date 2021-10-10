Новые сериалы 11–17 октября: «Аквамен», «Чаки», «День мертвецов» и другие новинки

Впереди у сериаломанов неделя хорроров — в ближайшие несколько дней зрители увидят первые эпизоды «Чаки», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Дня мертвецов». Помимо ужастиков выйдут анимационная комедия «Аквамен: Король Атлантиды» и фантастическая антология «Просто запредельно».
Понедельник, 11 октября
комедия, драма, семейный
В ролях Софи Грэйс, Малия Бэйкер, Момона Тамада, Шэй Рудольф, Алисия Сильверстоун, Марк Ферштейн
Создатель Рэйчел Шукерт
Главные героини — девочки-подростки из типичного американского пригорода, зарабатывающие на карманные расходы присмотром за детьми. Объединённые в импровизированный «Клуб нянек», Кристи Томас, Мэри Анн Спайер, Доун Шафер, Клаудия Киши, Стейси Макгилл и их подруги живут обычной жизнью: дружат и влюбляются, ссорятся и мирятся, конфликтуют с родителями, учатся, отдыхают и, конечно, сидят с детьми.
драма, мистика, научная фантастика
В ролях Хизер Хемменс, Джанин Мэйсон, Лили Коулс, Майкл Тревино, Майкл Вламис, Натан Парсонс
Создатель Карина Эдли Маккензи
Третий сезон фантастической драмы завершится тринадцатым эпизодом Never Let You Go. Телеканал The CW продлил сериал на четвёртый сезон.
Вторник, 12 октября
комедия, ужастик
В ролях Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Закари Артур, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элиз Маккарти
Создатель Дон Манчини
Школьник Джек Уэббер приобретает Чаки на дворовой распродаже, понятия не имея о кровавом наследии куклы. Но когда он спохватится, будет уже поздно — маленькое чудовище с азартом примется сокращать население провинциального городка.
Создатели культового хоррор-франчайза представляют сериал-продолжение, на который возложена миссия достойно представить историю о дьявольской кукле новому поколению.
Среда, 13 октября
фэнтези, комедия, фантастика
В ролях Арджун Аталье, Гэбриел Бейтман, Седрик Джо, Рики Линдхоум, Генри Томас, Изабела Видович
Антология, вдохновлённая творчеством Роберта Стайна, поведает о необыкновенной иной реальности, тайно соседствующей с нашим обыденным миром. Каждый эпизод рассказывает собственную историю, наполненную тайнами и волшебством.
Сборник фантастических историй в духе обещает увлекательные встречи с непознанным в духе «Сумеречной зоны» со скидкой на современные реалии.
фантастика, драма
В ролях Руби Роуз, Элизабет Энвейс, Рэйсел Скасртен, Дюгрей Скотт, Сэм Литтфилд, Камрус Джонсон
Создатель Кэролайн Дрис
Второй сезон расскажет о Райан Уайлдер — духовной наследнице пропавшей Кейт Кейн. Бомжующая лесбиянка с тёмным прошлым натыкается на супергеройские доспехи и примеривает их, чтобы справиться с собственными проблемами, но вместе с мантией Бэтвумен героиня невольно взваливает на свои плечи ответственность за судьбы всего мегаполиса. Выбор невелик: выбрасывать доспехи и бомжевать дальше или становиться супергероиней на полную ставку.
триллер
В ролях Билл Пуллман, Мэтт Бомер, Крис Мессина, Кэрри Кун, Натали Пол, Ханна Гросс
Создатель Дерек Саймондс
Вышедшего на пенсию Гарри Эмброуза преследуют травмы прошлого. Главный герой вместе с любимой женщиной Соней перебирается в Ганновер на севере штата Мэн, где его ждёт очередное, полное тайн расследование, которое перевернёт жизнь сонного туристического городка с ног на голову.
боевик, приключенческий, фантастика
В ролях Артур Дарвилл, Виктор Гарбер, Сиара Рене, Кейти Лотц, Брэндон Рут, Робби Амелл
Создатель Грег Берланти, Эндрю Крайсберг, Марк Гуггенхайм
Путешественник во времени и пространстве Рип Хантер объединяет в одну команду героев и злодеев, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, которая угрожает не только Земле и всем на ней живущим, но и самому времени.
Четверг, 14 октября
мультфильм, семейный
В ролях Купер Эндрюс, Гиллиан Джейкобс, Томас Леннон, Дана Снайдер
Мини-сериал посвящён первым дням царствования Аквамена, который опытом в управлении государства похвастаться не может. Но жизнь не ждёт, пока он в этом поднатореет, и заставит главного героя разбираться с обитателями суши, древним злом и стремящимся умыкнуть у него трон сводным братом Ормом. Помогать Артуру будут боевая подруга Мера и советник Вулко.
Вселенная дисишного подводного царя неминуемо расширится с выходом анимационной приключенческой комедии о его первых днях продления. Правда, преемственность соблюсти не смогли, и главных героев озвучивают совсем не те, кто играет их в кинокомиксе.
комедия
В ролях Кейт Бекинсейл, Джулз Латимер, Джофф Стульц, Лори Дэвидсон, Андре Хайланд, Тия Сиркар
Создатель Ребекка Аддельман
Журналистка Бет Бёрджесс пытается спасти свою почти загубленную карьеру, взявшись освещать историю о молодой матери, получившей пожизненный срок за убийство собственного мужа, которого не убивала. С головой окунувшись в расследование, главная героиня переживёт уйму приключений, включая разборки с бандитами, прелести культуры кликбейта, семейные неурядицы и грехи собственного прошлого.
Криминальная комедия с Кейт Бекинсейл в главной роли. Разве этого недостаточно, чтобы как минимум заинтересовать аудиторию?
фантастика, драма
В ролях Кэти Сакхофф, Тайлер Хеклин, Джастин Чэтвин, Сэмюэл Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр
Создатель Аарон Мартин
Астронавт Нико Брекинридж в исполнении Кэти Сакхофф возглавляет команду межзвёздного корабля, отправившегося на родину загадочного артефакта, недавно приземлившегося на нашей планете. По прибытии на место экипажу предстоит столкнуться со смертельной опасностью, из-за которой под угрозой оказывается не только миссия исследовательской группы, но и всё население Земли.
драма, мистика
В ролях Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон Алекс Смит
Создатель Джули Плек
Подростковая мистическая драма повествует о выпускниках школы Аларика Зальцмана и Кэролайн Форбс для детей со сверхспособностями — вампиров, оборотней и ведьм.
Пятница, 15 октября
ужастик
В ролях Кинан Трейси, Дэниел Доэни, Натали Малайка, Морган Холмстром, Кристи Динсмор, Миранда Фригон
Создатель Джед Элинофф, Скотт Томас
В многосерийной версии культовой одноимённой картины Джорджа Ромеро речь пойдёт о шестерых незнакомцах, пытающихся выжить в первые сутки после начала зомби-апокалипсиса.
Кабельный канал Syfy в очередной раз напоминает, что обожает истории о зомби. На этот раз зрителям представят многосерийное признание в любви хоррор-наследию Ромеро.
ужастик
Создатель Сара Гудман
Сериал поведает о компании школьников-выпускников, случайно сбивших человека. Опасаясь очевидных последствий, подростки уговариваются избавиться от тела и забыть о страшном происшествии. Но год спустя главные герои начинают получать таинственные анонимные послания: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».
Кто-то посчитал хорошей идеей снять многосерийную версию популярного кинослэшера о накосячивших выпускниках. Ну а что, с «Криком» же прокатило.
триллер
В ролях Пенн Бэджли, Элизабет Лейл, Лука Падован, Шэй Митчелл, Зак Черри, Николь Кан
Создатель Грег Берланти, Сэра Гэмбл
В продолжении экранизации книжной трилогии Кэролайн Кепнес зрители узнают, как поживают Джо, его возлюбленная Лав, их новорожденный сын и новые соседи смертоносной парочки. В основу третьего сезона легла опубликованная в апреле третья книга серии под названием You Love Me.
фантастика, драма
В ролях Джейсон Момоа, Элфри Вудард, Ядира Гевара-Прип, Неста Купер, Сильвия Хукс, Арчи Мадекве
Создатель Стивен Найт, Дэвид Рэй
Второй сезон фантастической драмы об ослепшем человечестве завершится восьмым эпизодом Rock-a-Bye. Видеосервис Apple TV+ оформил сериалу третий сезон.
Воскресенье, 17 октября
драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Моника Раймунд, Джеймс Бэдж Дэйл, Райли Воулкел, Шейн Харпер, Эткинс Эстимонд, Амори Ноласко
Создатель Ребекка Перри Каттер
Джеки Куинонс — офицер службы рыболовного надзора в прибрежном городке Провинстаун штата Массачусетс. Главная героиня — матёрая лесбиянка, обожающая выпивку и вечеринки, но обнаруженный на пляже труп убитой женщины наносит ей такую психологическую травму, что Джеки тут же решает начать вести трезвый образ жизни. А ещё ей придётся активно поучаствовать в расследовании убийства, напрямую связанным с наркотиками, которых в городке пруд пруди.
драма
В ролях Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфэдиен
Сюжет закручен вокруг неприлично богатой, чрезвычайно могущественной и не слишком-то дружной семьи Рой — владельцев международной медиаимперии.
драма, ужастик
В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос
Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон
Действие сериала разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», в Лос-Анджелесе, в первые дни эпидемии. В центре сюжета находится семья матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон и разведённого учителя Трэвиса, вместе пытающихся выжить в зомби-апокалипсисе.
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