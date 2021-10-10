Новые сериалы 11–17 октября: «Аквамен», «Чаки», «День мертвецов» и другие новинки

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Syfy

Школьник Джек Уэббер приобретает Чаки на дворовой распродаже, понятия не имея о кровавом наследии куклы. Но когда он спохватится, будет уже поздно — маленькое чудовище с азартом примется сокращать население провинциального городка.

Создатели культового хоррор-франчайза представляют сериал-продолжение, на который возложена миссия достойно представить историю о дьявольской кукле новому поколению.