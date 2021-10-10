Слушайте внимательно! Грядёт 13 сезон «Доктора Кто» — свежий тизер и постер с датой выхода

Последний сезон «Доктора Кто» для Джоди Уиттакер и шоураннера Криса Чибнелла всё ближе — премьера, как стало известно, намечена на 31 октября. Также объявлен его официальный заголовок — «Доктор Кто: Поток» (Doctor Who: Flux).

А вот и свежий тизер, в котором Уиттакер сообщает крайне важную информацию, слушайте внимательно!

Кто займёт вакантное место Доктора в 14 сезона пока не известно, но ничего хорошего заранее не ждём. Зато вернётся Рассел Т. Дэвис, занимавший пост шоураннера с 2005 по 2009 годы, и это обнадёживает.