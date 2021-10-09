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«Тупой Капитан Америка» — создатели «Отряда самоубийц» объясняют, почему мы должны смотреть «Миротворца»

Источник: Warner Bros.

«Отряд самоубийц» уже давно отстрелялся, на очереди — «Миротворец», который выйдет на HBO Max уже 16 января. И теперь все участники фильма Джеймса Ганна во главе с самим режиссёром работают на благо сольной карьеры Джон Сины.

Так, посмотрев это промо, вы узнаете, почему Миротворец — самый грустный герой, чего он хочет на самом деле, и почему вы просто обязаны посмотреть его спин-офф.

В сериале помимо Сины снимаются Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Крис Конрад, Локлин Манро и Фредди Строма.

Теги
ВидеоОтряд самоубийц: Миссия навылетМиротворец
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