Добродушный Миротворец просит дать миру шанс на баннере спин-оффа «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Потоковый сервис HBO Max опубликовал баннер многосерийного комедийного боевика «Миротворец» с отдыхающим от трудов праведных участником «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. Ради такого дела обладатель винтажного авто Джон Сина даже снял свой замечательный блестящий шлем.

Премьера намечена на 16 января.

Восьмисерийная экшен-комедия поведает о следующей сверхважной миссии, в которой задействован блюститель мира любой ценой. Помимо Сины в первом сезоне снимаются Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Чаквуди Ивуджи, Даниэль Брукс и Фредди Строма. Ганн написал сценарий, а также срежиссировал пять эпизодов.