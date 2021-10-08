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Добродушный Миротворец просит дать миру шанс на баннере спин-оффа «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Потоковый сервис HBO Max опубликовал баннер многосерийного комедийного боевика «Миротворец» с отдыхающим от трудов праведных участником «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. Ради такого дела обладатель винтажного авто Джон Сина даже снял свой замечательный блестящий шлем.

Премьера намечена на 16 января.

Постеры сериала «Миротворец»

Восьмисерийная экшен-комедия поведает о следующей сверхважной миссии, в которой задействован блюститель мира любой ценой. Помимо Сины в первом сезоне снимаются Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Чаквуди Ивуджи, Даниэль Брукс и Фредди Строма. Ганн написал сценарий, а также срежиссировал пять эпизодов.

Теги
МиротворецHBO MaxDCEUWarner Bros.ПостерДжеймс ГаннДжон Сина
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Источник фотографий: Depositphotos

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