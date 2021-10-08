Старлайт, Хьюи и многие другие в свежем новостном выпуске из мира «Пацанов»

На линии снова веб-сериал Vought News Network производства Vought International. Начало нового месяца ознаменовалось выходом свежего — четвёртого — выпуска новостей Seven on 7 с бессменным ведущим Кэмероном Колманом (Мэттью Мэдисон).
Октябрьский новостной дайджест из мира «Пацанов» расскажет о растущей популярности суперегроини Старлайт (Эрин Мориарти), деятельности помощника конгрессмена Виктории Ньюман Хью Кэмпбелла (Джек Куэйд) и сообщит кое-какие крупицы предположительно правдивой информации о покалеченной, но выжившей Шторм (Ая Кэш).
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