 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Китайский ответ Bloodborne: анонсирован экшен Wuchang: Fallen Feathers Меган Фокс будет отбиваться от двух психов в переосмыслении истории Бонни и Клайда Первый рекорд! «Дюна» обогнала «Мортал Комбат» по предпродажам билетов в российском прокате Развидеть не получится: так выглядит глава друидов из «Ведьмака: Происхождения» (фото со съёмок) КГ играет: Valkyria Chronicles 4, часть 10
СЕРИАЛЫ
219
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Старлайт, Хьюи и многие другие в свежем новостном выпуске из мира «Пацанов»

На линии снова веб-сериал Vought News Network производства Vought International. Начало нового месяца ознаменовалось выходом свежего — четвёртого — выпуска новостей Seven on 7 с бессменным ведущим Кэмероном Колманом (Мэттью Мэдисон).

Октябрьский новостной дайджест из мира «Пацанов» расскажет о растущей популярности суперегроини Старлайт (Эрин Мориарти), деятельности помощника конгрессмена Виктории Ньюман Хью Кэмпбелла (Джек Куэйд) и сообщит кое-какие крупицы предположительно правдивой информации о покалеченной, но выжившей Шторм (Ая Кэш).

Теги
ВидеоПацаны
Комментарии

Ещё на эту тему

4Долорес возвращается — это доказывают фото со съёмок четвёртого сезона «Мира Дикого Запада» 1Последняя миссия Робинсонов — вышел тизер-трейлер финального сезона «Затерянных в космосе» 4Главные герои «Колеса времени» на свежем постере эпического фэнтези

Тоже интересно

Далее на КГ

0
«Арифурэта 2» — возвращение ремесленника-нагибатора и его лоли-вампирши во втором трейлере
 6
Меган Фокс передаёт привет со съёмок «Неудержимых 4»
 0
Рецензия и отзывы на аниме «Красный Марс»
 4
Долорес возвращается — это доказывают фото со съёмок четвёртого сезона «Мира Дикого Запада»
 1
Билл Скарсгард, Самара Уивинг и Яян Рухьян сломают вам мозг описанием нового фэнтезийного экшена про месть
 1
Последняя миссия Робинсонов — вышел тизер-трейлер финального сезона «Затерянных в космосе»
 2
ЕВА-445: Бросаем всё!..
 8
Агата не виновата: злодейка «ВандаВижна» получила собственный сериал
 6
Довели: ужасающая экранизация «Кошек» вынудила Эндрю Ллойда Уэббера завести собаку
 13
Такого Пинхеда мы не ждали! Джейми Клейтон сыграет легендарного монстра в перезапуске «Восставшего из ада»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА – 445: Бросаем всё!..
 
7Ноль кадров в секунду – 389: Из самоизоляции
 
 
8Телеовощи – 412: Шутки за 150
 
41Лазер-шоу «Три дебила» – 482: Гейская тема, обзор BadComedian, «Время», «Виновный»
 
8Ноль кадров в секунду – 388: Гейские геи в гейском космосе
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru