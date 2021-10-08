«Основание» Айзека Азимова продлено на второй сезон

Недавно стартовавшая фантастическая эпопея «Основание» по книжному циклу классика научной фантастики Айзека Азимова уже наработала себе на продление. Стриминговый сервис Apple TV+ официально одобрил второй сезон экранизации с Джаредом Харрисом и Ли Пейсом в главных ролях.

Впрочем, знакомые с ситуацией инсайдеры утверждают, что продлили сериал ещё в позапрошлом ноябре, чтобы не ставить на паузу и без того барахлящий во время пандемии производственный процесс, а вот официальное заявление сделали только сейчас.

В общем, мечта шоураннера проекта Дэвида С. Гойера («Демоны Да Винчи», «Константин») снять по знаменитой трилогии о жизни Галактической Империи восьмисезонный эпик стала на шаг ближе к реальности. И главный сценарист обещает, что в продолжении сериала всё будет ещё эпичнее.