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Сабрина заглянет в «Ривердейл» в шестом сезоне — первое фото со съёмок

Сабрина Спеллман возвращается! После завершения «Леденящих душу приключений Сабрины» Роберто Агирре-Сакаса неоднократно намекал на возможный кроссовер с «Ривердэйлом» и, как выясняется, не обманул. Кирнан Шипка порадует фанатов своим появлением в шестом сезоне сериала The CW.

Для самых недоверчивых есть даже фото со съёмок:

Промо-арт сериала «Ривердейл»

Знаковое событие случится в четвёртом эпизоде сезона. Согласно официальному синопсису, Шерил исполняет опасное заклинание, которое может стать вопросом жизни и смерти для одного из членов семьи Блоссом. К счастью, ей поможет не кто-нибудь, а Сабрина Спеллман, решившая нагрянуть в Ривердэйл.

Сам Агирре-Сакаса невероятно рад:

Мы говорили о том, что Сабрина может посетить Ривердэйл, начиная с первого сезона. Поэтому невероятно волнительно, что это происходит. Также идеально, что она появится, чтобы помочь Шерил Блоссом в час её величайшей нужды. Все на площадке буквально потеряли головы — думаю, фанаты отреагируют так же. Это действительно нечто особенное и забавное.

Теги
ГалереяРивердейл
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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