Сабрина заглянет в «Ривердейл» в шестом сезоне — первое фото со съёмок

Сабрина Спеллман возвращается! После завершения «Леденящих душу приключений Сабрины» Роберто Агирре-Сакаса неоднократно намекал на возможный кроссовер с «Ривердэйлом» и, как выясняется, не обманул. Кирнан Шипка порадует фанатов своим появлением в шестом сезоне сериала The CW.

Для самых недоверчивых есть даже фото со съёмок:

Знаковое событие случится в четвёртом эпизоде сезона. Согласно официальному синопсису, Шерил исполняет опасное заклинание, которое может стать вопросом жизни и смерти для одного из членов семьи Блоссом. К счастью, ей поможет не кто-нибудь, а Сабрина Спеллман, решившая нагрянуть в Ривердэйл.

Сам Агирре-Сакаса невероятно рад: