 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Плачут и хвалят: в сети появились первые отзывы на «Чудо-женщину: 1984» Хейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби» Вы не сможете это развидеть — беснующееся нечто в официальном трейлере «Стражи» по Терри Пратчетту КГ играет: Cyberpunk 2077 «Пацаны» обошли «Мандалорца», «Ведьмака», «Академию Амбрелла» и «Бумажный дом» в рейтинге лучших сериалов 2020 года от IMDb
4
СЕРИАЛЫ
5 712
 
Прямая ссылка на новость:

Тётушки — старые, Сабрина — новая: «Леденящие душу приключения Сабрины» приготовили сюрприз для фанатов

Прямо сейчас все фанаты «Сабрины — маленькой ведьмы» должны жадно прильнуть к экранам или как минимум издать изумлённый возглас. Создатели «Леденящих душу приключений Сабрины» от Netflix приготовили сюрприз для фанатов: в четвёртом сезоне сериала появятся оригинальные тётушки Хильда и Зельда в исполнении Кэролайн Ри и Бет Бродерик и познакомятся с новой Сабриной — Кирнан Шипкой.

Смотрите сами:

По сюжету героиня Шипки попадает в другое измерение, где она, о ужас, актриса ситкома по имени Кирнан Шипка. И учитывая тот факт, что шоураннер Роберто Агирре-Сакаса заранее раскрыл все карты, есть подозрение, что сюрпризы на этом не закончатся. Ждём Мелиссу Джоан Харт на пару с Салемом?

Премьера новых эпизодов намечена на 31 декабря.

4 Обсудить
Темы
 
Видео Леденящие душу приключения Сабрины
 3 декабряТрейлер четвёртого сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» обещает решающую битву за судьбы мира
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Создатель «Ривердейла» готовит ребут вампирского триллера «Настоящая кровь»
 
Тётушки — старые, Сабрина — новая: «Леденящие душу приключения Сабрины» приготовили сюрприз для фанатов
 
Трейлер четвёртого сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» обещает решающую битву за судьбы мира

Тоже интересно

 
Цири займёт центральное место в сюжете второго сезона «Ведьмака»
 
Аниме ЕВА-315: Кандалы любви
 
Кино «Мстители: Финал» представили первого открытого гея киновселенной Marvel
 
Кино Disney отказалась от камео Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
 
Кино Семья в сборе — первое фото со съёмок «Форсажа 9»
 
Кино Половина российских кинотеатров не переживут повторного карантина
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

LIVEЛазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в декабре

15 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 370: Усложнённые родственные связи
 
41Лазер-шоу «Три дебила» – 440: «Манк», BadComedian, Антон Долин и Игорь Пылаев
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 346: Тактический сладкий картофель
 
5ЕВА – 402: Где заказать личное обращение
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru