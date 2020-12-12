Тётушки — старые, Сабрина — новая: «Леденящие душу приключения Сабрины» приготовили сюрприз для фанатов

Прямо сейчас все фанаты «Сабрины — маленькой ведьмы» должны жадно прильнуть к экранам или как минимум издать изумлённый возглас. Создатели «Леденящих душу приключений Сабрины» от Netflix приготовили сюрприз для фанатов: в четвёртом сезоне сериала появятся оригинальные тётушки Хильда и Зельда в исполнении Кэролайн Ри и Бет Бродерик и познакомятся с новой Сабриной — Кирнан Шипкой.

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По сюжету героиня Шипки попадает в другое измерение, где она, о ужас, актриса ситкома по имени Кирнан Шипка. И учитывая тот факт, что шоураннер Роберто Агирре-Сакаса заранее раскрыл все карты, есть подозрение, что сюрпризы на этом не закончатся. Ждём Мелиссу Джоан Харт на пару с Салемом?

Премьера новых эпизодов намечена на 31 декабря.