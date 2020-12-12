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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

Семейная пара из Смолвиля позирует на свежем промо-арте сериала «Супермен и Лоис»

Телевизионный канал The CW опубликовал свежий промо-арт многосерийной супергеройской драмы «Супермен и Лоис». На плакате изображены титульные персонажи сериала Кларк Кент (Тайлер Хэклин) и Лоис Лейн (Битси Таллок). На этот раз никаких суперкостюмов — перед нами с виду обычная семейная пара фермеров из Канзаса.

С 23 февраля зрители примутся следить за семейными буднями знаменитой супружеской пары из Смолвиля. Главные герои продолжат бороться со злом и несправедливостью, совмещая эту непростую миссию с воспитанием сыновей и хлопотами по дому.

В сериале также снимаются Дилан Уолш, Алекс Гарфин, Джордан Эльсас, Эммануэль Шрики, Инде Наварретте и Воле Паркс.

Промо-арт сериала «Супермен и Лоис»
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Выйдут в декабре

15 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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