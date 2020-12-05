Ава Дюверней готовит сериал о чернокожей супергероине для The CW

Свою творческую лепту в расширение телевселенной DC на канале The CW вложит Ава Дюверней («Когда они нас увидят»). Сценарист, продюсер и режиссёр поработает над многосерийным проектом «Наоми» — экранизацией стартовавшего в прошлом году одноимённого комикса Брайана Майкла Бендиса и Дэвида Ф. Уокера.

Супергеройская история рассказывает о невероятном путешествии студентки Наоми из её крохотного городка на северо-востоке США в высоты мультивселенной. После потрясшего её родной город сверхъестественного происшествия, девушка пытается выяснить причины случившегося, и то, что ей удаётся узнать, перевернёт все представления человечества о супергероях.

Помогать со сценарной адаптацией первоисточника Дюверней будет Джилл Бланкеншип («Стрела», «Последний корабль»). Если The CW даст добро на съёмки, производством займётся Warner Bros. TV.