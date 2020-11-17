 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Клуб детективов-красавчиков» — Акиюки Симбо и студия SHAFT экранизируют ранобэ Нисио Исина XIII — премьерный трейлер Том Круз, Саймон Пегг и Ребекка Фергюсон на съёмках одной из финальных сцен боевика «Миссия невыполнима 7» Зак Снайдер уже распланировал «Лигу справедливости 2» Он, она и чёрная дыра — новый романтический фильм от режиссёра «Вечного сияния чистого разума»
4
СЕРИАЛЫ
214
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

The CW готовит сериал «Чудо-девушка» про супергероиню-латиноамериканку

Никакая сила не в состоянии унять телеканал The CW, без устали клепающий свою умопомрачительную супергероику. Портал Deadline эксклюзивно сообщает, что вещатель в компании столь же неуёмного Грега Берланти надумал снять сериал «Чудо-девушка» с супергероиней-латиноамериканкой.

Очередной многосерийный проект по многострадальной вселенной DC расскажет о латиноамериканке Яре Флор, родившейся от союза женщины-амазонки и бразильского речного бога. Юной обладательнице невероятных способностей придётся воевать с силами зла, стремящимися разрушить наш мир. В будущем именно к Яре Флор перейдёт звание Чудо-женщины.

В исполнительных продюсерах наряду с Берланти, Сарой Шехтер и Дэвидом Мэдденом значится Дэйлин Родригес («Королева юга»). Производством заведуют Berlanti Productions и Warner Bros. Television.

4 Обсудить
Темы
 
Чудо-девушка
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
The CW готовит сериал «Чудо-девушка» про супергероиню-латиноамериканку

Тоже интересно

 
Кино Очередной рекаст в DC: Эзра Миллер может лишиться роли Флэша
 
Кино «Эмоджи фильм» победил в большинстве номинаций «Золотой малины»
 
КиноАниме Популярная манга «Моя геройская академия» будет экранизирована под Голливуд
 
Кино Первые суперположительные отзывы на фильм «Шазам!»
 
Кино Кевин Файги знает, что «Капитан Марвел 2» будет офигенным
 
Кино Официальная позиция Sony по Человеку-пауку: Во всём виноват Disney
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в ноябре

 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
22 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
21Телеовощи – 366: Подозрения в тупости
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 436: «Новые мутанты», «Кольская сверхглубокая» и Дзюба
 
4Ноль кадров в секунду – 342: Destiny. Сага. Наследие
 
6ЕВА – 398: Мой внутренний демон танцует
 
19Телеовощи – 365: Настоящий андеграунд
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru