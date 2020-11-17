The CW готовит сериал «Чудо-девушка» про супергероиню-латиноамериканку

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Никакая сила не в состоянии унять телеканал The CW, без устали клепающий свою умопомрачительную супергероику. Портал Deadline эксклюзивно сообщает, что вещатель в компании столь же неуёмного Грега Берланти надумал снять сериал «Чудо-девушка» с супергероиней-латиноамериканкой.

Очередной многосерийный проект по многострадальной вселенной DC расскажет о латиноамериканке Яре Флор, родившейся от союза женщины-амазонки и бразильского речного бога. Юной обладательнице невероятных способностей придётся воевать с силами зла, стремящимися разрушить наш мир. В будущем именно к Яре Флор перейдёт звание Чудо-женщины.

В исполнительных продюсерах наряду с Берланти, Сарой Шехтер и Дэвидом Мэдденом значится Дэйлин Родригес («Королева юга»). Производством заведуют Berlanti Productions и Warner Bros. Television.