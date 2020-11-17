Дженнди Тартаковски рассказывает о создании уникального мультсериала «Первобытный человек»

Телеканал Adult Swim опубликовал 10-минутный видеоролик о создании «Первобытного человека», где постановщики анимационного сериала Дженнди Тартаковски и Скотт Уиллс подробно рассказывают о своей работе над проектом от выстраивания атмосферы и создания звуковых эффектов до конкретных сюжетных деталей. Своими впечатлениями также делится команда художников, работающих над сериалом по другую сторону Атлантики.

Приключенческая экшен-драма с элементами фэнтези и хоррора повествует о необычной дружбе пещерного человека и динозавра — их свела и превратила в неразлучных спутников общая трагедия. Теперь они вместе пытаются выжить в жестоком первобытном мире с множеством опасностей от кровожадных гигантов до таинственной и губительной магии.