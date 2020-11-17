 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Сумеречный разум 2041» — тизер, авторы и дата выхода киберпанк-боевика о противостоянии двух пар братьев XIII — премьерный трейлер «Охотник на монстров» с Миллой Йовович уже не выйдет в прокат в декабре «Джокер» — издевается над душевнобольными, так считает режиссёр «Бойцовского клуба» Американский кинопрокат: на первое место подали «Дичь» и вернули «Стражей галактики» с «Эльфом»
СЕРИАЛЫ
154
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Дженнди Тартаковски рассказывает о создании уникального мультсериала «Первобытный человек»

Телеканал Adult Swim опубликовал 10-минутный видеоролик о создании «Первобытного человека», где постановщики анимационного сериала Дженнди Тартаковски и Скотт Уиллс подробно рассказывают о своей работе над проектом от выстраивания атмосферы и создания звуковых эффектов до конкретных сюжетных деталей. Своими впечатлениями также делится команда художников, работающих над сериалом по другую сторону Атлантики.

Приключенческая экшен-драма с элементами фэнтези и хоррора повествует о необычной дружбе пещерного человека и динозавра — их свела и превратила в неразлучных спутников общая трагедия. Теперь они вместе пытаются выжить в жестоком первобытном мире с множеством опасностей от кровожадных гигантов до таинственной и губительной магии.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Первобытный человек
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 26 октября — 1 ноября: «Мандалорец»
 
Создатель «Самурая Джека» и «Первобытного человека» готовит анимационный фэнтези-экшен про единорогов
 
Дженнди Тартаковски рассказывает о создании уникального мультсериала «Первобытный человек»

Тоже интересно

 
Игры Battlefield 5 — дата выхода, трейлер, детали
 
«Зачарованные» — трейлер
 
Небинарная звезда «Миллиардов» призывает избавиться от деления по полу в актёрских номинациях
 
Кино «Джокер» может собрать на старте больше «Аквамена»
 
Кино Харли Квинн не появится в новом «Отряде самоубийц»
 
Кино Закончились съёмки фильма «Мстители 4»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в ноябре

 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
22 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
24 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
21Телеовощи – 366: Подозрения в тупости
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 436: «Новые мутанты», «Кольская сверхглубокая» и Дзюба
 
4Ноль кадров в секунду – 342: Destiny. Сага. Наследие
 
6ЕВА – 398: Мой внутренний демон танцует
 
19Телеовощи – 365: Настоящий андеграунд
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru