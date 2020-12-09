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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Промо арт «Супермена и Лоис»: первый взгляд на обновлённого Человека из стали

По случаю относительно скорого дебюта «Супермена и Лоис» — наверняка важного пополнения в линейке многосерийных проектов телевселенной DC — официальный твиттер-аккаунт сериала презентовал свежий промо-арт с Кларком Кентом в новом облачении. Человек из стали по версии The CW обновил своей супергеройский гардероб.

Фантастическая драма поведает о семейных буднях супружеской пары Кларка Кента (Тайлер Хэклин) и Лоис Лейн (Битси Таллок). Главные герои продолжат наводить порядок на улицах города и воевать со злом, совмещая эту непростую миссию с воспитанием детей и домашними хлопотами.

Премьера сериала состоится 23 февраля.

Промо-арт сериала «Супермен и Лоис»
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