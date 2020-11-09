Уволенная из «Супермена и Лоис» сценаристка обвинила продюсеров в сексизме

Супергеройский сериал «Супермен и Лоис» от The CW ещё не добрался до малых экранов, а уже обрастает скандальными новостями из закулисья — из проекта посмели уволить темнокожую сценаристку Надрию Такер. Активистка BLM и MeToo не растерялась и тут же настрочила несколько твитов, обрисовавших ситуацию во всей, надо полагать, полноте. Судя по сообщениям Такер, причиной её увольнения стал, конечно же, сексизм.

Кое-какие личные новости: в среду мне сообщили, что мой контракт в «Супермене и Лоис» продлевать не будут, в моих услугах больше не нуждаются, мои сценарные наработки не на должном уровне (естественно, с последним я не согласна, лол). И это после месяцев, проведённых мной за вычищением шуток о MeToo в диалогах, защитой теста Бекдел (проверка художественного произведения на гендерную предвзятость — прим. авт.), моей БОРЬБЫ за то, чтобы темнокожие персонажи на экране не оказались злодеями, моих многочисленных предложений историй о женских персонажах, которые полностью проигнорировали. Надриа Такер, жертва сексизма

Такер уверена, что причиной её увольнения оказалось вовсе не указанное официально низкое качество материала, потому что, по её словам, коллеги восхищались её работой в сценарной команде. Ну а бороться за правду она намерена единственным эффективным нынче способом — разоблачая продюсеров в соцсетях.

Телеканал The CW пока никак не прокомментировал слова уволенной сценаристки, с уходом которой сериал наверняка превратится в сексистский балаган, воспевающий превосходство белой расы. Зрители смогут убедиться в этом в следующем году, когда состоится премьера сериала.