Уволенная из «Супермена и Лоис» сценаристка обвинила продюсеров в сексизме

Супергеройский сериал «Супермен и Лоис» от The CW ещё не добрался до малых экранов, а уже обрастает скандальными новостями из закулисья — из проекта посмели уволить темнокожую сценаристку Надрию Такер. Активистка BLM и MeToo не растерялась и тут же настрочила несколько твитов, обрисовавших ситуацию во всей, надо полагать, полноте. Судя по сообщениям Такер, причиной её увольнения стал, конечно же, сексизм.
Кое-какие личные новости: в среду мне сообщили, что мой контракт в «Супермене и Лоис» продлевать не будут, в моих услугах больше не нуждаются, мои сценарные наработки не на должном уровне (естественно, с последним я не согласна, лол). И это после месяцев, проведённых мной за вычищением шуток о MeToo в диалогах, защитой теста Бекдел (проверка художественного произведения на гендерную предвзятость — прим. авт.), моей БОРЬБЫ за то, чтобы темнокожие персонажи на экране не оказались злодеями, моих многочисленных предложений историй о женских персонажах, которые полностью проигнорировали.
Такер уверена, что причиной её увольнения оказалось вовсе не указанное официально низкое качество материала, потому что, по её словам, коллеги восхищались её работой в сценарной команде. Ну а бороться за правду она намерена единственным эффективным нынче способом — разоблачая продюсеров в соцсетях.
Телеканал The CW пока никак не прокомментировал слова уволенной сценаристки, с уходом которой сериал наверняка превратится в сексистский балаган, воспевающий превосходство белой расы. Зрители смогут убедиться в этом в следующем году, когда состоится премьера сериала.