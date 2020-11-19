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Создатели «Супермена и Лоис» отказались сделать родителей Кларка Кента чёрными

Не так давно из «Супермена и Лоис», очередного супергеройского выхлопа телеканала The CW, была уволена темнокожая сценаристка Надрия Такер — официально, из-за низкого качества материала, но она-то знала истинную причину. И поспешила ею поделиться, обвинив создателей сериала сначала в сексизме, а теперь и в расизме — и на сей раз потрудилась углубиться в детали.

Оказывается, тамошние боссы наотрез отказались сделать родителей Супермена темнокожими, можете себе представить?

Мы пытались продвигать идею разнообразия, например, начиная с кастинга на роли Марты и Джонатана Кентов. Ведь они приёмные родители Супермена, а значит, могут иметь буквально любой цвет кожи. Но мы получили отказ. В итоге на роли взяли других, я уверена, отличных актёров. Но роль Марты было решено рекастнуть, и мы снова пытались надавить на инклюзивность. И снова нас проигнорировали. Подобные вещи просто наслаиваются, и вы видите результат на экране.

The CW обвинения никак не прокомментировал и продолжает съёмки сериала, главные роли в котором исполняют Тайлер Хэклин, Битси Таллок, Эммануэль Шрики, Джордан Эльзасс, Александр Гарфин, Инди Наваретт, Эрик Валдеза, Дилан Уолш и Уоли Паркс. Что за белые счастливчики в итоге заполучили роли Марты и Джонатана, пока не сообщается.

Премьера намечена на 23 февраля 2021 года.

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Супермен и Лоис
 9 ноябряУволенная из «Супермена и Лоис» сценаристка обвинила продюсеров в сексизме
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