Главное, понравиться режиссёру: рестлерша Саша Бэнкс рассказала, как заполучила роль в «Мандалорце»

Во втором сезоне в «Мандалорце» стало на одну сильную женщину больше — вслед за Джиной Карано, некогда бойцом MMA, в актёрство решила попробовать рестлерша Саша Бэнкс. Но вопреки тому, что можно было подумать, она не сделала буквально ничего, чтобы попасть в проект такого уровня — Джон Фавро сам предложил ей роль, впечатлившись девушкой после просмотра шоу с её участием. В общем-то, понять его можно.
Джон Фавро обратился ко мне, после того как увидел моё интервью для Hot Ones. Я ему действительно понравилась, и он взял мой телефончик. Потом мы созвонились по FaceTime, и он предложил мне стать частью «Мандалорца». Я не могла отказаться от такого, хоть и дико волновалась, потому что не знала, смогу ли совместить графики. Но они всё организовали, и это случилось — эпизод получился невероятным.
Бэнкс исполнила роль Коски Ривз, женщины-мандалорца и соратницы Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф), и не только оказала непосредственное влияние на сюжет, но и успела спасти одного зрительского любимчика. Надо ли говорить, что её эмоции до сих пор зашкаливают:
Это же охрененные «Звёздные войны» — один из крупнейших франчайзов мира. Я до сих пор не могу перестать думать о том, как круто это было — не только быть частью «Звёздных войн», но и официально одного из величайших эпизодов в истории телевидения. Я могу смотреть его бесконечно. Это было чертовски крутое представление миру «Звёздных войн». И я так благодарна, что спасла Малыша Йоду. У меня просто нет слов.