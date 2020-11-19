Главное, понравиться режиссёру: рестлерша Саша Бэнкс рассказала, как заполучила роль в «Мандалорце»

Во втором сезоне в «Мандалорце» стало на одну сильную женщину больше — вслед за Джиной Карано, некогда бойцом MMA, в актёрство решила попробовать рестлерша Саша Бэнкс. Но вопреки тому, что можно было подумать, она не сделала буквально ничего, чтобы попасть в проект такого уровня — Джон Фавро сам предложил ей роль, впечатлившись девушкой после просмотра шоу с её участием. В общем-то, понять его можно.

Джон Фавро обратился ко мне, после того как увидел моё интервью для Hot Ones. Я ему действительно понравилась, и он взял мой телефончик. Потом мы созвонились по FaceTime, и он предложил мне стать частью «Мандалорца». Я не могла отказаться от такого, хоть и дико волновалась, потому что не знала, смогу ли совместить графики. Но они всё организовали, и это случилось — эпизод получился невероятным.

Бэнкс исполнила роль Коски Ривз, женщины-мандалорца и соратницы Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф), и не только оказала непосредственное влияние на сюжет, но и успела спасти одного зрительского любимчика. Надо ли говорить, что её эмоции до сих пор зашкаливают: