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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Хейден Кристенсен прокомментировал своё участие в сериале «Оби-Ван Кеноби»

Накануне в рамках Disney Investor Day 2020 на фанатов сбросили информационную бомбу, сообщив, что Хейден Кристенсен составит компанию Юэну Макгрегору в сериале «Оби-Ван Кеноби». Слухи об этом начали ходить ещё летом, и поклонники «Звёздных войн» в экстазе от того, что они подтвердились. Равно как и сам актёр:

Играть Энакина Скайуокера было просто невероятно. Конечно, Энакин и Оби-Ван расстались не на лучшей ноте. Будет очень интересно посмотреть, что приготовила для всех нас потрясающий режиссёр Дебора Чоу. Я невероятно счастлив от возможности поработать с Юэном [Макгрегором], и я очень рад вернуться.

Негусто, но никто и не рассчитывал, что Кристенсен с ходу раскроет нам все секреты. Зато Кэтлин Кеннеди добавила, что нас ждёт реванш века — ни больше ни меньше.

Пока известно лишь то, что действие сериала развернётся спустя 10 лет после «Мести ситхов». Съёмки должны начаться в следующем году.

20 Обсудить
Темы
 
Оби-Ван Кеноби
 
denizzium
Лучший комментарий
+59

Конечно, Энакин и Оби-Ван расстались не на самой лучше ноте.

Да, собственно, повздорили немного. С кем не бывает.
 11 декабряХейден Кристенсен вернётся к роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби»
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