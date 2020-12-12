Хейден Кристенсен прокомментировал своё участие в сериале «Оби-Ван Кеноби»

Накануне в рамках Disney Investor Day 2020 на фанатов сбросили информационную бомбу, сообщив, что Хейден Кристенсен составит компанию Юэну Макгрегору в сериале «Оби-Ван Кеноби». Слухи об этом начали ходить ещё летом, и поклонники «Звёздных войн» в экстазе от того, что они подтвердились. Равно как и сам актёр:

Играть Энакина Скайуокера было просто невероятно. Конечно, Энакин и Оби-Ван расстались не на лучшей ноте. Будет очень интересно посмотреть, что приготовила для всех нас потрясающий режиссёр Дебора Чоу. Я невероятно счастлив от возможности поработать с Юэном [Макгрегором], и я очень рад вернуться.

Негусто, но никто и не рассчитывал, что Кристенсен с ходу раскроет нам все секреты. Зато Кэтлин Кеннеди добавила, что нас ждёт реванш века — ни больше ни меньше.

Пока известно лишь то, что действие сериала развернётся спустя 10 лет после «Мести ситхов». Съёмки должны начаться в следующем году.