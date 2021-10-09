Морейн Дамодред впервые видит своих будущих спутников в отрывке из «Колеса времени»

Официальный твиттер-аккаунт «Колеса времени» в честь нью-йоркского Comic Con опубликовал эксклюзивный первый отрывок из сериала с Морейн Дамодред в исполнении Розамунд Пайк. Её героиня вместе со своим Стражем Ланом Мандрагораном (Дэниел Хенни) появляется в таверне, где впервые видит тех, с кем ей предстоит отправиться в путь.

Премьера экранизации культовой серии фэнтези-романов Роберта Джордана состоится на стриминговом сервисе Amazon 19 ноября. В остальных ролях задействованы Мадлен Мэдден, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд, Йоша Страдовски, Майкл Макэлхаттон, Дэрил Маккормак и Софи Оконедо. За отснятый первый сезон и второй снимающийся отвечает шоураннер Рейф Джадкинс.