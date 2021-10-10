Телеовощи. Выпуск 413: Устрашающий состав

Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $535 из $550
Ближайшая цель: Спецвыпуски будут записываться с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Обсуждение новостей
|17:26 —
|«Пингвины моей мамы» — 1x01—02
|27:40 —
|«Ла-Брея» (La Brea) — 1x01
|32:14 —
|«Основание» — 1x03
|46:06 —
|«Что если…?» — 1x09 (финал сезона)
|56:10 —
|«Миллиарды» — 5x12 (финал сезона)
|01:04:09 —
|«Зло» — 1x12
|01:07:15 —
|«Новобранец» — 4x02
|01:13:42 —
|«Хилы» — 1x07
|01:17:13 —
|«Чем мы заняты в тени» — 3x06
|01:20:16 —
|«Чепелуэйт» — 1x08
|01:26:08 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 1x05
|01:30:08 —
|Благодарим наших спонсоров
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: