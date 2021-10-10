Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 октября

«Основание» Айзека Азимова продлено на второй сезон. У шоураннера Дэвида С. Гойера в планах восемь сезонов.

Сериал «Интервью с вампиром» отыскал свою юную вампирессу Клодию. Спутницу Луи и Лестата сыграет Бэйли Басс.

Долорес возвращается — это доказывают фото со съёмок четвёртого сезона «Мира Дикого Запада». И другие знакомые лица в месте с ней.

Дэмиан Льюис ушёл из «Миллиардов» после пятого сезона. Шестой сезон без Бобби Аксельрода стартует в январе.

Морейн Дамодред впервые видит своих будущих спутников в отрывке из «Колеса времени». Появление центральных персонажей фэнтези.

Команда «Росинанта» снова борется за жизнь в тизере финального сезона «Пространства». Сериал возвращается на экраны в конце года.