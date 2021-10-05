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Вышел тизер «Дома Дракона» — первый взгляд на спин-офф «Игры престолов»

Первый из многочисленных спин-оффов «Игры престолов» выйдет уже в следующем году и расскажет о славном доме Таргариенов. Но познакомиться с самыми видными его представителями можно прямо сейчас — вышел первый тизер «Дома дракона»:

Действие приквела развернётся за 200 лет до событий «Игры престолов» — нам обещают историю о том, как повелители драконов прибыли в Вестерос и обосновались на Драконьем Камне в Черноводном заливе.

Актёрский состав сериала включает Мэтта Смита Эмму Дарси, Оливию Кук, Риса Иванса, Грэма Мактавиша, Эмили Кэри, Стива Туссэна, Милли Олкок, Уила Джонсона, Джона Макмиллана, Саванну Штейн, Тео Нейта и других.

За всё происходящее на экране в ответе шоураннеры Райан Кондал («Колония») и Мигель Сапочник («Игра престолов»).

Теги
ВидеоДом Дракона
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Источник фотографий: Depositphotos

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