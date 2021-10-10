 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Раскадровка решает всё! Режиссёр «Стражей галактики. Часть 3» раскрыл секрет своего метода съёмок Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Адам Драйвер и Джоди Комер — главные лица драмы на постерах «Последней дуэли» Ридли Скотта Киллер-привидение Джейсон Судейкис и обезьянка в костюме — вышел тизер «Хит-Манки» по комиксам Marvel «Рейтинг короля» — новый трейлер и полгода трансляции для нового аниме студии WIT «Рандеву с жизнью 4» — первый тизер с кадрами из аниме и перенос на 2022 год
24
КИНО
СЕРИАЛЫ
1 513
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Сериал по «Властелину колец» явит миру чёрных хоббитов

Источник: New Line Cinema / Warner Bros.

Многосерийный приквел «Властелина колец» должен выйти только в следующем году, однако задолго до премьеры он уже дал массу поводов для обсуждения. Из последнего — после первого же сезона Amazon перенёс производство самого дорогого сериала в истории куда подальше от Новой Зеландии, породив массу споров и заставив негодовать даже Фродо.

Теперь же стало известно, что проект покажет зрителям не только обнажённую натуру, но и хоббитов самого разного цвета кожи (будем надеяться, что не одновременно). Проболтался о столь значимом событии Ленни Генри, которой также исполняет одну из ролей в приквеле «Ведьмака».

Я харфут, чёрный хоббит, и это прекрасно. Что примечательно, это предыстория того, что мы видели в фильмах. Это ранние дни существования Шира и мира Толкина, так что мы коренное население. Мы хоббиты, но нас называют харфутами. Мы мультикультурны. Мы племя, а не раса, поэтому среди нас есть чёрные, азиаты, коричневые и даже маори.

Сами понимаете, это очень важно. А помимо расового разнообразия акцент, как обещают, будет сделан на расширении возможностей женщин — джекпот.

В сериале снимается целая толпа народа, в том числе Синтия Аддай-Робинсон, Максин Канлифф, Тусита Джейасундера, Саймон Мерреллс, Алекс Таррант, Бенджамин Уокер Сара Звангобани, Питер Маллан, Йен Блэкбёрн, Кип Чапман, Энтони Крам, Тристан Гравель, Фабиан Маккалум, Джефф Моррелл, Ллойд Оуэн и другие.

Шоураннеры проекта Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, которые сами написали сценарий совместно с Брайаном Когманом («Игра престолов»).

Теги
Властелин колец. Приквел
 
Жучка-Призрак
Лучший комментарий
+22

Мы хоббиты, но нас называют харфутами. Мы мультикультурны. Мы племя, а не раса, поэтому среди нас есть чёрные, азиаты, коричневые и даже маори.

Ранний концепт одеяний Белых Волшебников -

СПОЙЛЕР
Комментарии (24)

Ещё на эту тему

4Композитор «Властелина колец» Говард Шор может написать музыку для сериала-приквела 29Приквел «Властелина колец» показал роскошный первый кадр и объявил точную дату выхода 9Обнажёнка будет, но без секса. Свежие откровения о сериале-приквеле «Властелина колец» 20Уже четыре человека получили травмы на съёмках приквела «Властелина колец» — Amazon обвиняют в халатности 3Приквел «Властелина колец» продолжает набирать актёров

Тоже интересно

Далее на КГ

3
«Тик-так, бум!»: поющий Человек-паук в мюзикле от создателя «Гамильтона» (трейлер)
 1
Телеовощи. Выпуск 413: Устрашающий состав
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 октября
 0
«Новый принц тенниса: Мировой кубок U-17» — легендарный спокон возвращается на телеэкраны
 9
Слушайте внимательно! Грядёт 13 сезон «Доктора Кто» — свежий тизер и постер с датой выхода
 1
Тираж комедийной манги «Девушки из кобан наносят ответный удар» превысил 3 млн копий
 0
«Стрелок с Чёрной скалы: Падение» — первые подробности нового аниме
 0
«Шэдоуверс: Пламя» — анонс второго аниме по популярной коллекционной карточной игре
 0
Манга «Пламенный отряд» вступит в последнюю сюжетную арку в своей следующей главе
 5
Новые наборы LEGO рассказывают о сюжете «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не хуже трейлеров
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 413: Устрашающий состав
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 483: «Веном 2», «Мужские слёзы» и приквел «Клана Сопрано»
 
7ЕВА – 445: Бросаем всё!..
 
8Ноль кадров в секунду – 389: Из самоизоляции
 
 
8Телеовощи – 412: Шутки за 150
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru