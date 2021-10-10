Сериал по «Властелину колец» явит миру чёрных хоббитов

Многосерийный приквел «Властелина колец» должен выйти только в следующем году, однако задолго до премьеры он уже дал массу поводов для обсуждения. Из последнего — после первого же сезона Amazon перенёс производство самого дорогого сериала в истории куда подальше от Новой Зеландии, породив массу споров и заставив негодовать даже Фродо.

Теперь же стало известно, что проект покажет зрителям не только обнажённую натуру, но и хоббитов самого разного цвета кожи (будем надеяться, что не одновременно). Проболтался о столь значимом событии Ленни Генри, которой также исполняет одну из ролей в приквеле «Ведьмака».

Я харфут, чёрный хоббит, и это прекрасно. Что примечательно, это предыстория того, что мы видели в фильмах. Это ранние дни существования Шира и мира Толкина, так что мы коренное население. Мы хоббиты, но нас называют харфутами. Мы мультикультурны. Мы племя, а не раса, поэтому среди нас есть чёрные, азиаты, коричневые и даже маори.

Сами понимаете, это очень важно. А помимо расового разнообразия акцент, как обещают, будет сделан на расширении возможностей женщин — джекпот.

В сериале снимается целая толпа народа, в том числе Синтия Аддай-Робинсон, Максин Канлифф, Тусита Джейасундера, Саймон Мерреллс, Алекс Таррант, Бенджамин Уокер Сара Звангобани, Питер Маллан, Йен Блэкбёрн, Кип Чапман, Энтони Крам, Тристан Гравель, Фабиан Маккалум, Джефф Моррелл, Ллойд Оуэн и другие.

Шоураннеры проекта Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, которые сами написали сценарий совместно с Брайаном Когманом («Игра престолов»).