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Первоисточник: www.independent.co.uk Прямая ссылка на новость:

Ридли Скотт уверен: сериал Ноя Хоули никогда не переплюнет первого «Чужого»

Источник: 20th Century Studios

Именитый кинодел Ридли Скотт, невзирая на почтенный возраст и пандемийные ограничения, как никогда занят — в этом году в прокат выходят его «Последняя дуэль» и «Дом Gucci», а в планах у режиссёра драма о Наполеоне Kitbag и, если не лукавит, сиквел «Гладиатора». Тем не менее его по-прежнему донимают расспросами о «Чужом».

Вот и в свежей беседе с The Independent накануне премьеры средневековой драмы о судебном поединке между Мэттом Деймоном и Адамом Драйвером речь зашла о знаменитом франчайзе. Скотта попросили прокомментировать посвящённый вселенной ксеноморфов многосерийный проект канала FX, которым сейчас занимается Ной Хоули («Фарго», «Легион»). Режиссёр ответил лаконично и безапелляционно.

Что бы они ни сняли, этот проект никогда не будет так же хорош, как первый «Чужой». И это всё что я скажу.

К слову, с постановщиком готовы согласится и поклонники франчайза, этим летом узнавшие от самого Хоули, что в будущем сериале речь пойдёт не об Эллен Рипли и войне с кровожадными инопланетянами, а о земных проблемах вроде классового неравенства и тирании корпораций.

Теги
ЧужойРидли Скотт
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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