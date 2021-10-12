Ридли Скотт уверен: сериал Ноя Хоули никогда не переплюнет первого «Чужого»

Именитый кинодел Ридли Скотт, невзирая на почтенный возраст и пандемийные ограничения, как никогда занят — в этом году в прокат выходят его «Последняя дуэль» и «Дом Gucci», а в планах у режиссёра драма о Наполеоне Kitbag и, если не лукавит, сиквел «Гладиатора». Тем не менее его по-прежнему донимают расспросами о «Чужом».

Вот и в свежей беседе с The Independent накануне премьеры средневековой драмы о судебном поединке между Мэттом Деймоном и Адамом Драйвером речь зашла о знаменитом франчайзе. Скотта попросили прокомментировать посвящённый вселенной ксеноморфов многосерийный проект канала FX, которым сейчас занимается Ной Хоули («Фарго», «Легион»). Режиссёр ответил лаконично и безапелляционно.

Что бы они ни сняли, этот проект никогда не будет так же хорош, как первый «Чужой». И это всё что я скажу.

К слову, с постановщиком готовы согласится и поклонники франчайза, этим летом узнавшие от самого Хоули, что в будущем сериале речь пойдёт не об Эллен Рипли и войне с кровожадными инопланетянами, а о земных проблемах вроде классового неравенства и тирании корпораций.