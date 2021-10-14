Кевин Смит показал постер возвращения «Властелинов вселенной: Откровений»

Ныне покойный принц Адам, вероятно, готов к своему триумфальному возвращению. По крайней мере его воскрешение после июльской бури в интернете анонсировал Кевин Смит — шоураннер анимационного фэнтези «Властелины вселенной: Откровения». В своём твиттере Смит опубликовал красочный постер второй части первого сезона и сообщил, что остальные серии выйдут на Netflix 23 ноября.

В продолжении эпического фэнтези Этерния окажется под пятой обзаведшегося безграничной властью злодея Скелетора (Марк Хэмилл), а главным героям предстоит отыскать способ его одолеть.