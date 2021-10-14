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Первоисточник: www.thewrap.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёра «Не время умирать» обвиняют в принуждении к обнажёнке на съёмках «Настоящего детектива»

Источник: HBO

Это только сейчас режиссёр Кэри Фукунага топит за сильных и независимых и на каждом углу рассказывает про женских персонажей «Не время умирать», но восемь лет назад на съёмках «Настоящего детектива» дело обстояло совсем не так. По крайней мере, со слов Рэден Грир («Американская история ужасов»), которая должна была исполнить в сериале небольшую роль (со словами!), но всё пошло не так.

Постановщик всячески пытался заставить актрису раздеться, хотя контрактом это предусмотрено не было, и её лично заверяли, что обнажённых сцен у неё не будет. Однако в день съёмок ей выдали гардероб, который состоял лишь из телесного цвета стрингов.

Это было удручающе. Нельзя обращаться с людьми, как будто это просто пара сисек… То, что сейчас Кэри где-то там рассказывает о своих женских персонажах — это очередная пощёчина. Да, у него блестящая карьера, сериал сделал его звездой. А что случилось со мной? Никого не волнует.

Ах да, девушка должна была сыграть… стриптизёршу.

Кэри сказал мне: «Все в этом шоу снимаются топлесс. Твой персонаж — стриптизёрша, так что тебе придётся». Он всячески пытался убедить меня, что в этом нет ничего особенного: всё будет сделано со вкусом или просто сведётся к чему-то несущественному на заднем плане. Но если это неважно, почему он так настаивал, чтобы я сделала это?

В итоге Фукунага уступил, заверив, что ей предложат что-то другое. Несмотря на это она была уволена, а её роль урезана и отдана некой Эмбер Каролло, не имевшей на тот момент никакого актёрского опыта. Грир, впрочем, даже заплатили, но моральный ущерб оказался непоправимым:

Это было дерьмово, знать, как мало я значила для них. Это было как: «Даже тот, кто никогда раньше не играл, может сделать это». Так что, да, это было унизительно. Я чувствовала себя ужасно. Едва сев в машину, я разрыдалась, позвонила своему агенту и рассказала, что случилось. Она не могла в это поверить.

Сейчас самое время порадоваться, что у Александры Даддарио со своими обнажёнными сценами никаких проблем не возникло.

Теги
Настоящий детектив
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Источник фотографий: Depositphotos

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