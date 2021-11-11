Убойные напарники на свежем постере «Соколиного глаза»

Настоящая команда даже костюмы выбирает в цвет. Marvel Studios опубликовала свежий постер своей последней осенней премьеры — фантастического экшена «Соколиный глаз» с наставником Джереми Реннером и его ученицей Хейли Стайнфелд в главных ролях. Стильно, минималистично и местами даже по-рождественски.

Праздник к нам приходит через две недели — 24 ноября, когда на цифровой платформе выйдут первый и второй эпизоды многосерийного супергеройского экшена по кинематографической вселенной Marvel.