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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Хейли Стайнфелд и её верный лук на свежих кадрах из «Соколиного глаза»

Журнал Empire опубликовал пару свежих кадров с молодой лучницей Кейт Бишоп из предстоящей многосерийной премьеры Marvel Studios — фантастического боевика «Соколиный глаз». Исполнительница главной женской роли Хейли Стайнфелд рассказала изданию, что прошла необходимую боевую подготовку и до начала съёмок обучилась стрельбе из лука, дабы уверенно чувствовать себя в образе.

Рожественский экшен, чья двухсерийная премьера состоится 24 ноября, поведает о нью-йоркских приключениях Клинта Бартона (Джереми Реннер) и лучницы-самоучки Кейт Бишоп, мечтающей во всём походить на легендарного участника команды Мстителей.

Кадры из сериала «Соколиный глаз» Кадры из сериала «Соколиный глаз»
Теги
КадрыГалереяСоколиный глазMarvelDisney+
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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