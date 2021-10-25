Хейли Стайнфелд и её верный лук на свежих кадрах из «Соколиного глаза»

Журнал Empire опубликовал пару свежих кадров с молодой лучницей Кейт Бишоп из предстоящей многосерийной премьеры Marvel Studios — фантастического боевика «Соколиный глаз». Исполнительница главной женской роли Хейли Стайнфелд рассказала изданию, что прошла необходимую боевую подготовку и до начала съёмок обучилась стрельбе из лука, дабы уверенно чувствовать себя в образе.

Рожественский экшен, чья двухсерийная премьера состоится 24 ноября, поведает о нью-йоркских приключениях Клинта Бартона (Джереми Реннер) и лучницы-самоучки Кейт Бишоп, мечтающей во всём походить на легендарного участника команды Мстителей.