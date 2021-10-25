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Первоисточник: kinobusiness.com Прямая ссылка на новость:

Братья Андреасяны занялись сериалом «Здравствуйте, я ваша смерть» (фото)

Неутомимый творческий дуэт братьев Андреасянов интересуется не только шкурами. «Кинокомпания братьев Андреасян» приступила к съёмкам сериала «Здравствуйте, я ваша смерть». Премьеру обещают в следующем году на одном из потоковых сервисов. К слову, уже и первые фото со съёмок имеются.

Кадры из сериала «Здравствуйте, я ваша смерть» Кадры из сериала «Здравствуйте, я ваша смерть»

Главный герой Паша (Михаил Тарабукин) после смерти превратился в её вестника, сообщающего людям об их скором уходе из жизни. Благодаря ему у них появляется шанс перед кончиной исправить свои ошибки. И чем дальше вестник находится на службе, тем всё больше симпатизирует «этим странным русским».

Кадры из сериала «Здравствуйте, я ваша смерть» Кадры из сериала «Здравствуйте, я ваша смерть» Кадры из сериала «Здравствуйте, я ваша смерть» Кадры из сериала «Здравствуйте, я ваша смерть»

Режиссирует сериал по собственному сценарию Леонид Марголин, автор шедевров «Женщины против мужчин» и «Нагиев на карантине». Сарик и Гевонд Андреасяны выступают продюсерами. В проекте также снимаются Роман Курцын, Владимир Сычев, Лиза Моряк, Алексей Маклаков, Ольга Волкова, Юлия Михалкова и другие.

Теги
КадрыГалереяЗдравствуйте, я ваша смерть
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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