Братья Андреасяны занялись сериалом «Здравствуйте, я ваша смерть» (фото)

Неутомимый творческий дуэт братьев Андреасянов интересуется не только шкурами. «Кинокомпания братьев Андреасян» приступила к съёмкам сериала «Здравствуйте, я ваша смерть». Премьеру обещают в следующем году на одном из потоковых сервисов. К слову, уже и первые фото со съёмок имеются.

Главный герой Паша (Михаил Тарабукин) после смерти превратился в её вестника, сообщающего людям об их скором уходе из жизни. Благодаря ему у них появляется шанс перед кончиной исправить свои ошибки. И чем дальше вестник находится на службе, тем всё больше симпатизирует «этим странным русским».

Режиссирует сериал по собственному сценарию Леонид Марголин, автор шедевров «Женщины против мужчин» и «Нагиев на карантине». Сарик и Гевонд Андреасяны выступают продюсерами. В проекте также снимаются Роман Курцын, Владимир Сычев, Лиза Моряк, Алексей Маклаков, Ольга Волкова, Юлия Михалкова и другие.