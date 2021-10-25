Генри Кавилл вышел на зимнюю охоту — свежий кадр из второго сезона «Ведьмака»

Профильное издание Empire опубликовало эксклюзивный свежий кадр из второго сезона тёмного фэнтези «Ведьмак» по романам уважающего свободу адаптации Анджея Сапковского. На заснеженном снимке из экшен-сцены — ведьмак Геральт из Ривии (Генри Кавилл) с серебряным мечом наготове. Значит, где-то совсем рядом притаились кровожадные монстры.

Восьмисерийное продолжение сериала от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич выходит на потоковом сервисе Netflix 17 декабря.

Во втором сезоне компанию Кавиллу, Фрейе Аллан и Ане Чалотре среди прочих составят Кристофер Хивью, Ким Бодния, Пол Бульон, Ясен Атор, Агнес Бьорн, Ту Эрстед Расмуссен, Лиз Карр, Саймон Кэллоу, Грэм Мактавиш, Кевин Дойл, Крис Фултон, Сэм Хэзелдайн и Эд Бирч.