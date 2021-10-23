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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Второй сезон «Взращённых волками» Ридли Скотта получил примерную дату выхода

Источник: HBO Max

Многосерийный технотриллер Ридли Скотта «Взращённые волками» вернётся на домашние экраны с новыми сериями в начале следующего года. Об этом сообщает видеоанонс, который потоковый сервис HBO Max показывает перед трансляцией «Дюны» Дени Вильнёва. О проекте долгое время ничего не сообщалось, но известно, что съёмки второго сезона стартовали ещё в начале весны.

В фантастическом триллере андроиды Отец (Абубакар Салим) и Мать (Аманда Коллин) отправлены на планету Кеплер-22б с миссией спасти человечество, вырастив и воспитав потомков землян, сгинувших в поглотившем мир апокалипсисе. Но Отец и Мать не единственные, кто борется за выживание человеческого рода. Есть ещё и люди веры во главе с Маркусом (Трэвис Фиммел), и им претит сама мысль о том, что бездушные роботы в ответе за новое поколение.

Весь основной актёрский состав вернётся к своим ролям в продолжении. Главным сценаристом и шоураннером сериала остаётся Аарон Гузиковски («Мотылёк»). Скотт входит в команду исполнительных продюсеров. За производство отвечают Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.

Теги
Взращённые волкамиРидли СкоттHBO Max
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Источник фотографий: Depositphotos

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