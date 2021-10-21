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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Коллега Руби Роуз по «Бэтвумен» прокомментировал громкое заявление актрисы

Источник: The CW

Скандал вокруг откровений бывшей ведущей актрисы сериала «Бэтвумен» продолжает бурлить. После вчерашней перепалки Руби Роуз с Warner Bros. TV со своими комментариями ситуации начинают подтягиваться бывшие коллеги исполнительницы роли Кейт Кейн. И отнюдь не для того, чтобы её поддержать.

Свою лепту в жаркий диалог внёс Камрус Джонсон, играющий в сериале Люка Фокса / Бэтвинга. В своём твиттере актёр признался, что просто не может промолчать и, поблагодарив активно дебатирующих в сети поклонников за поддержку, поделился своей информацией из первых рук.

Да, ребята, её уволили. И это ОЧЕНЬ тяжело — быть уволенной, когда ты главная актриса. Представьте, что нужно натворить, чтобы такое случилось.

Вдобавок Джонсон крайне прозрачно намекнул, что многое из сказанного Роуз далеко от правды, а над сериалом работает целая команда замечательных людей, и никакое враньё этого не изменит.

В общем, взволнованным поклонникам сериала (а таковые, представьте себе, имеются) предстоит самим решать, кто прав в этой непростой ситуации.

Теги
БэтвуменРуби Роуз
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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