Коллега Руби Роуз по «Бэтвумен» прокомментировал громкое заявление актрисы

Скандал вокруг откровений бывшей ведущей актрисы сериала «Бэтвумен» продолжает бурлить. После вчерашней перепалки Руби Роуз с Warner Bros. TV со своими комментариями ситуации начинают подтягиваться бывшие коллеги исполнительницы роли Кейт Кейн. И отнюдь не для того, чтобы её поддержать.

Свою лепту в жаркий диалог внёс Камрус Джонсон, играющий в сериале Люка Фокса / Бэтвинга. В своём твиттере актёр признался, что просто не может промолчать и, поблагодарив активно дебатирующих в сети поклонников за поддержку, поделился своей информацией из первых рук.

Да, ребята, её уволили. И это ОЧЕНЬ тяжело — быть уволенной, когда ты главная актриса. Представьте, что нужно натворить, чтобы такое случилось.

Вдобавок Джонсон крайне прозрачно намекнул, что многое из сказанного Роуз далеко от правды, а над сериалом работает целая команда замечательных людей, и никакое враньё этого не изменит.

В общем, взволнованным поклонникам сериала (а таковые, представьте себе, имеются) предстоит самим решать, кто прав в этой непростой ситуации.