Ответный удар Warner Bros.: Руби Роуз была уволена из «Бэтвумен» из-за многочисленных жалоб на её поведение

Warner Bros. Television не стала спускать Руби Роуз с рук многокилометровые описания творящихся на съёмках «Бэтвумен» кошмаров. Студия, мирно распрощавшаяся с актрисой в прошлом году, больше явно не собирается делать хорошую мину и молчать об истинных причинах ухода Роуз, который вовсе не был добровольным.

Как говорится в официальном заявлении, актриса была уволена из-за многочисленных жалоб на её поведение после их тщательного рассмотрения — так вот кто был настоящим абьюзером!

Несмотря на историю, которой поделилась Руби Роуз, нацеленную против продюсеров, актёрского состава и съёмочной группы, телеканала и студии, правда в том, что Warner Bros. Television приняла решение не продлять контракт с Руби из-за многочисленных жалоб на её поведение, которые были тщательно рассмотрены и улажены в частном порядке из уважения ко всем заинтересованным сторонам.

Кто говорит правду, мы наверняка не узнаем, однако версия «Уорнеров» звучит куда более реалистично? jсобенно с учётом давно ходивших слухов о тяжёлом характере актрисы.