 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Билл Скарсгард, Самара Уивинг и Яян Рухьян сломают вам мозг описанием нового фэнтезийного экшена про месть Мнение о фильме «Не время умирать» Джиллиан Андерсон во втором сезоне «Великой» — первый взгляд на маменьку Екатерины II «Наоми» — главная героиня встречает Супермена в первом отрывке комикса от Авы Дюверней Знакомый силуэт! Бэтмен, Супергёрл и сразу два Флэша в первом тизере экшена «Флэш» Энди Мускетти
СЕРИАЛЫ
205
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Ответный удар Warner Bros.: Руби Роуз была уволена из «Бэтвумен» из-за многочисленных жалоб на её поведение

Источник: The CW

Warner Bros. Television не стала спускать Руби Роуз с рук многокилометровые описания творящихся на съёмках «Бэтвумен» кошмаров. Студия, мирно распрощавшаяся с актрисой в прошлом году, больше явно не собирается делать хорошую мину и молчать об истинных причинах ухода Роуз, который вовсе не был добровольным.

Как говорится в официальном заявлении, актриса была уволена из-за многочисленных жалоб на её поведение после их тщательного рассмотрения — так вот кто был настоящим абьюзером!

Несмотря на историю, которой поделилась Руби Роуз, нацеленную против продюсеров, актёрского состава и съёмочной группы, телеканала и студии, правда в том, что Warner Bros. Television приняла решение не продлять контракт с Руби из-за многочисленных жалоб на её поведение, которые были тщательно рассмотрены и улажены в частном порядке из уважения ко всем заинтересованным сторонам.

Кто говорит правду, мы наверняка не узнаем, однако версия «Уорнеров» звучит куда более реалистично? jсобенно с учётом давно ходивших слухов о тяжёлом характере актрисы.

Теги
Бэтвумен
Комментарии

Ещё на эту тему

14«Я не вернусь даже под дулом пистолета» — Руби Роуз об ужасах на съёмках «Бэтвумен» и причинах её ухода

Тоже интересно

133Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва 6Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар 26Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck 43Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation 18Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3»

Далее на КГ

1
Майкл Бэй поделился первыми кадрами своего нового фильма с Эйсой Гонсалес и Джейком Джилленхолом
 3
Это у вас там Джон Коннор? Беременная Хлоя Грейс Морец на первых кадрах постапокалиптического фильма «Мать/Андроид»
 7
Пленительная Аня Тейлор-Джой исполняет заглавную песню «Прошлой ночью в Сохо»
 5
Знакомьтесь с «Вечными» поближе — Marvel выпустила ролик о главных персонажах эпика
 2
«Джон Уик 4» — свежее фото со съёмок экшена с Киану Ривзом
 6
Съёмки «Стражей галактики 3» не стартовали. Режиссёр Джемс Ганн прокомментировал видео Криса Пратта
 4
Эмили Блант может присоединиться к Киллиану Мёрфи в новом фильме Кристофера Нолана
 2
Amazon заплатил $ 30 млн за Сиршу Ронан в научно-фантастическом триллере
 1
Дэвид Теннант вернулся к образу Кроули на закадровом фото второго сезона «Благих знамений»
 3
Четвёртый сезон «Озарка» получил дату выхода
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека»
 
Кино Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку
 
Аниме Подтверждено: ранобэ «Аптека в ином мире» про фармаколога-попаданца получит аниме-адаптацию
 
Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола»
 
Кино Зак Брафф сыграет главного колонизатора Марса в научно-фантастической комедии
 
Аниме Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
14Телеовощи – 414: Чем больше жоп, тем лучше
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 484: оследний Джеймс Бонд для Дэниела Крэйга
 
5Ноль кадров в секунду – 390: Наяривать на Яре
 
 
15ЕВА – 446: Платиновый пердел
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru