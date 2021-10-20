Вся правда Руби Роуз: актриса рассказала об ужасной обстановке на съёмках «Бэтвумен» и истинных причинах её ухода

В мае прошлого года Руби Роуз неожиданно покинула клоаку под названием «Бэтвумен», оставив всех недоумевать… как она не свалила раньше. Тогда она обошлась общими фразами и благодарностями создателям сериала. Но, как оказалось, благодарить их было не за что — разрыв не был мирным, и актриса, наконец, набралась смелости вывалить на нас всю правду.

Достаточно значит достаточно. Я собираюсь рассказать всему миру, что на самом деле случилось на съёмочной площадке. Пожалуйста, перестаньте меня спрашивать, вернусь ли я в этот ужасный проект, я бы не сделала это ни за какие деньги и даже под дулом пистолета. Я НЕ УШЛА. Они уничтожили Кейт Кейн и Бэтвумен, не я.

Больше всего досталось бывшему председателю Warner Bros. Television Group Питеру Роту и шоураннеру проекта Кэролайн Дрис. Первый заставил Роуз вернуться к съёмкам всего через 10 дней после операции на шее (из-за полученной на съёмках же травмы) — в противном случае он угрожал уволить абсолютно весь каст, и при этом обвинял актрису в том, что студия теряет миллионы.

Но то лишь малая часть тех ужасов, что творились на площадке — мы, конечно, знали, что The CW — место мутное и мрачное, но чтобы до такой степени…

Член съёмочной группы получил ожоги третьей степени и мы стали свидетелями того, как его кожа отваливается от лица, но нам не была оказана никакая психологическая помощь. Я была единственной, кто отправил ему открытку и цветы. А потом нам сказали снимать сексуальную сцену, не имея даже минуты на подготовку. Мы потеряли двух дублёров, во время исполнения одного из трюков я порезала лицо так близко от глаз, что могла ослепнуть. Одна женщина осталась парализованной, но вместо того, чтобы помочь, они попытались обвинить её в том, что она говорила по телефону. Этот инцидент случился, потому что создатели отказались приостанавливать съёмки из-за COVID, как сделали все остальные.

По словам актрисы, бессердечная сука Дрис хотела завершить съёмки сезона, несмотря на пандемию — сама же при этом показалась на площадке четыре раза за год.

«Маленькой сучкой» оказался и ещё один коллега Роуз, актёр Дюгрей Скотт — тот и вовсе орал на женщин, постоянно оскорблял их, уходил и приходил, когда хотел, а как-то раз даже ударил дублёршу. И это лишь самые вопиющие подробности происходящего на съёмках.

Если всё так, остаётся лишь порадоваться за актрису, сумевшую оттуда сбежать, и посочувствовать несчастным, продолжающим наматывать круги в этом телевизионном аду.