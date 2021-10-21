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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Трейлер «Флэша» обещает сплошной армагеддон в восьмом сезоне

Телеканал The CW выкатил трейлер восьмого (в это сложно поверить) сезона «Флэша», и в рамках оного видеоролик анонсирует пятисерийный мегакроссовер Armageddon с персонажами из остальных сериалов Arrowverse, включая Бэтвумен, Чёрную молнию и Атома.

В продолжении фантастического экшена Барри Аллену (Грант Гастин) в который раз предстоит провернуть нечто невозможное, чтобы спасти всех и вся. В целом ничего нового.

А на свежем промо-арте Барри Аллен хвастается обновкой — золотыми сапожками:

Промо-арт сериала «Флэш»
Теги
ВидеоФлэш
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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