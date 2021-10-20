Дэвид Теннант вернулся к образу Кроули на закадровом фото второго сезона «Благих знамений»

Шоураннер юмористического фэнтези «Благие знамения» Нил Гейман держит своих подписчиков в курсе всех важных событий, связанных с продолжением. Второй сезон буквально на днях ушёл в активное производство, и в ответ на недавнее полуселфи Майкла Шина, показавшего свою белокурую шевелюру, своим во всех отношениях огненным фото поделился Дэвид Теннант.

Гейман охотно ретвитнул опубликованное супругой актёра фото в своём твиттере, чем немало порадовал фанатов, жаждущих продолжения истории о приключениях ангела Азирафеля и демона Кроули.

Об официальном возвращении сериала со вторым сезоном стало известно в конце июня, и соавтор литературного первоисточника заверил, что у него достаточно наработок для сиквела. Мол, в своём время они с Терри Пратчеттом обсуждали возможный сюжет продолжения.

Нил Гейман и Дугла Маккинон делят обязанности шоураннера, притом Маккинон продолжает отвечать за режиссуру. Сценарий второго сезона Гейман написал совместно с Джоном Финнемором; оба также выступают исполнительынми продюсерами сериала. За производство отвечают BBC Studios и Amazon Studios.