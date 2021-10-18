Мэл Гибсон в мире «Джона Уика» — актёр получил роль в сериале «Отель „Континенталь“»

Появились первые официальные новости кастинга в многосерийный приквел «Джона Уика» и они вам обязательно понравятся. В трёхсерийный «Отель „Континенталь“» записался Мэл Гибсон. Он сыграет одного из главных персонажей — Кормака — и это пока единственное, что нам о нём известно.

События разворачиваются в Нью-Йорке 70-х и рассказывают о юности Уинстона Скотта — владельца знаменитого отеля, которого в фильмах играет Иэн Макшейн. Сериал расскажет, как главный герой и его сообщники проложили себе путь в знаменитый «Континенталь». Мини-сериал из трёх 90-минутных эпизодов покажут за три дня.

Первый и третий эпизоды снимет Альберт Хьюз («Из ада», «Книга Илая»), который также числится исполнительным продюсером проекта наряду с режиссёром киносерии Чадом Стахелски, сценаристом фильмов Дереком Колстадом, а также Дэвидом Литчем и Киану Ривзом. Производство обеспечивает Lionsgate Television.