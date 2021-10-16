Люцифер в исполнении Гвендолин Кристи на свежем постере «Песочного человека» Нила Геймана

Специально для DC FanDome 2021 стриминговый сервис Netflix поделился свежим промо-артом из «Песочного человека» от Нила Геймана — шоураннера проекта и автора культового комикса-первоисточника, события которого разворачиваются во вселенной DC.

Пара свежих постеров посвящена Люциферу, которого в сериале играет Гвендолин Кристи («Игра престолов»).

Многосерийное тёмное фэнтези от сценаристов Нила Геймана и Дэвида С. Гойера расскажет о людях и местах, в разное время оказавшихся под влиянием Морфея (Том Старридж). Король Снов странствует по миру с намерением исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

Даты выхода у 11-серийного первого сезона по-прежнему нет.