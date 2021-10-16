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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Эпические приключения продолжаются в трейлере 13 сезона «Доктора Кто»

Телеканал BBC опубликовал насыщенным экшеном трейлер 13 сезона «Доктора Кто» — заключительной телевизионной главы для Тринадцатого Доктора в исполнении Джоди Уиттакер. Впереди у актрисы ещё три спецэпизода, а после нас познакомят с новым воплощением знаменитого галлифрейца.

Видеоролик обещает знакомство с новыми героями, возвращение уже знакомых персонажей и очередную порцию традиционно невероятных приключений во времени и пространстве. Первую серию финального для шоураннера Криса Чибнелла сезона смотрите 31 октября.

Теги
ВидеоДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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