Эпические приключения продолжаются в трейлере 13 сезона «Доктора Кто»

Телеканал BBC опубликовал насыщенным экшеном трейлер 13 сезона «Доктора Кто» — заключительной телевизионной главы для Тринадцатого Доктора в исполнении Джоди Уиттакер. Впереди у актрисы ещё три спецэпизода, а после нас познакомят с новым воплощением знаменитого галлифрейца.

Видеоролик обещает знакомство с новыми героями, возвращение уже знакомых персонажей и очередную порцию традиционно невероятных приключений во времени и пространстве. Первую серию финального для шоураннера Криса Чибнелла сезона смотрите 31 октября.